Глава «Молдовагаз» объявил о новом проекте: Мы готовимся к переговорам с Примэрией Кишинева

«Мы готовимся к переговорам с Примэрией Кишинева и уверены, что в ближайшее время подпишем соглашение о партнерстве. Партнерство, благодаря которому мы вместе определим шаги, чтобы общественный транспорт в Кишиневе стал более эффективным и комфортным, и, что не менее важно, более экологически чистым. Об этом сообщил директор АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает ТРИБУНА.

Чебан в статье, опубликованной в его блоге, упоминает, что «общественный автомобильный транспорт является острой необходимостью современного общества, и проблемы, возникающие в этой отрасли, ежедневно влияют на жизнь и работу сотен тысяч людей. В этих условиях проблемы общественного транспорта являются приоритетными, и к ним необходимо относиться как можно более серьезно и срочно», но также и то, что «бщественный транспорт в Молдове сформирован с использованием устаревшего автобусного парка, который в среднем в два раза превышает срок эксплуатации.

Эти транспортные средства не отвечают требованиям комфорта пассажиров ни летом, ни зимой. Стоимость обслуживания этих автобусов чрезвычайно высока и требует много времени. Это одна из причин, по которой невозможно соблюдать график движения общественного транспорта». Он добавил, что «еще одним серьезным недостатком этих автобусов является то, что они не являются экологически чистыми. В частности, они враждебны по отношению к окружающей среде. Уровень загрязнения окружающей среды, производимый этими автобусами, недопустим».

«Фактически, мы, команда Молдовагаз, рассматриваем этот вопрос как возможность. Возможность разработать и реализовать проект по модернизации автобусного парка, который будет безопасным, эффективным с точки зрения потребления и обслуживания, экологически чистым. Проблема газов, выбрасываемых автобусами, особенно остро стоит в городских районах, где на атмосферу ежедневно влияет большое количество активных транспортных средств. Я рассмотрел, как возможность автобусный парк муниципия Кишинэу (PUA). Это крупнейшее предприятие в стране, и реализация проекта модернизации будет иметь самый большой и быстрый эффект», – сказал глава «Молдовагаз».

По его словам, с учетом количества автобусов, интенсивности их ежедневной работы и количества ежедневно перевозимых пассажиров переход на автобусы, работающие на компримированном природном газе (КПГ), является эффективным решением как с точки зрения потребления, так и с точки зрения затрат на обслуживание. Потребление КПГ обеспечит практически самый низкий уровень выбросов, поэтому атмосфера Кишинева станет значительно чище.

«Молдовагаз готов построить заправочную станцию для автобусов PUA, а также внести свой вклад в оборудование центра технического обслуживания автобусов, работающих на КПГ», – добавил Чебан, отметив в контексте, что предстоят переговоры с Примэрией столицы. «Мы внесем прямой вклад в снижение загрязнения атмосферы Кишинева», – заключил он.

Кристина Гурез