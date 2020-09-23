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Общество
Сегодня у Иона Чебана есть шанс стать настоящим народным героем
23.09.2020

Суд запретил Апэ-каналу отключать от систем снабжения предприятие «Славена Люкс». Таким образом, это предприятие продолжит сбрасывать отходы в реку Бык в столице. Последний лист судебного решения за подписью магистрата Романа Паскаря опубликован в соцсетях.

– Зловоние в судебной системе. А город задыхается из-за безответственных решений!

Совсем недавно суд запретил АО Apă-Canal отключать экономических агентов, сбрасывающих сточные воды производственных предприятий в общественную канализацию. Мы решили наказывать таким образом экономических агентов, допускающих нарушения, из-за которых по столице распространяется отвратительный запах.

Мы поставили производителям четкие сроки на постройку очистных сооружений, которые решат проблему. Но судьи пришли на помощь нарушителям. К сожалению, в последнее время мы все чаще сталкиваемся с неправомерными решениями некоторых судов, а именно: захват земельных участков, разрешение на незаконное строительство, восстановление в должности сомнительных людей, - написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Он пообещал опубликовать список экономических агентов, нарушающих правила.


 
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