Число заболевших коронавирусом в Молдове стремительно растет: +786 случаев за сутки

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 23 сентября, за последние 24 часа подтвердились 786 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 105 – в Приднестровье. Было обработано 3438 тестов: 3177 первичных и 261 повторных. Общее число инфицированных достигло 48 232 человек, активных – 10 917 случаев.

Семь случаев заражения были импортированы – три из Италии, два из Турции и по одному из Болгарии и Испании. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 327 новых инфицированных.

Из числа заболевших 53 – медработники: 23 врача, 21 медсестра и 9 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента, в том числе 35 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1382 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

В настоящее время 9395 человек с легкими формами COVID-19 находятся на домашнем лечении.

Из больниц были выписаны еще 529 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 36 071 человек. Жертвами COVID-19 стали 1244 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу