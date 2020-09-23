Майя Григорьевна теряет членов

Демократией там не особо пахнет.

Одиннадцать членов территориальной организации PAS в Гура Галбеней покинули формирование, объяснив это диктатурой. По словам вышедших из партии, диктатурой являются все последние решения руководства из Кишинева, в том числе по навязыванию им кандидатуры лидера местной организации.

- Нам навязывают некоего друга Дана Перчуна, в то время как мы сами голосовали за Виктора Стынэ, - гласит заявление.

Кроме того, в PAS приняли уйму народа из ДПМ и партии Шора, что также вызвало возмущение местных - они считают, что нельзя набирать в партию кого попало, необходимы хотя бы элементарные фильтры:

- Высшее руководство приняло в партию бывших членов ДПМ и партии Шора, без каких-либо фильтров, только для того, чтобы увеличить количество своих сторонников, - подчеркивается в документе, опубликованном unimedia.info.