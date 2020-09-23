Майя Григорьевна теряет членов

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Политика
Демократией там не особо пахнет.
- Нам навязывают некоего друга Дана Перчуна, в то время как мы сами голосовали за Виктора Стынэ, - гласит заявление.
Кроме того, в PAS приняли уйму народа из ДПМ и партии Шора, что также вызвало возмущение местных - они считают, что нельзя набирать в партию кого попало, необходимы хотя бы элементарные фильтры:
- Высшее руководство приняло в партию бывших членов ДПМ и партии Шора, без каких-либо фильтров, только для того, чтобы увеличить количество своих сторонников, - подчеркивается в документе, опубликованном unimedia.info.
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