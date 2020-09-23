Пандемия и самоизоляция больно бьют по самым уязвимым - пенсионерам

Нет денег на маски и дезинфицирующие средства. Пенсионеры в нашем государстве всегда были самой уязвимой категорией населения, а с пандемией их затраты лишь только выросли. При стоимости в семь леев ношение масок для них является непосильной тратой, даже если ограничивать себя одной маской в день.

- Минимальная пенсия - 1113 леев, ношение масок составляет 10 процентов от бюджета пенсионера, - пояснила Вероника Мокан, директор мультифункционального центра "Тудора" из района Штефан-Водэ.

Но дело не только в затратах на маски - дело в том, что одиночество очень плохо влияет на пожилых людей, многие из них, к тому же, отказываются от визитов к врачам из-за боязни подцепить Covid-19, с легко предсказуемыми последствиями.

- Ограничение в активности для людей старше 63 лет усилило их чувство одиночества, и в долгосрочной перспективе это может иметь тяжелые последствия, - добавила Мокан, слова которой приводит телеканал Publika.

Исследование проводилось в районах Единец, Страшены и Штефан-Водэ, в нем участвовали более 200 опрошенных.

Автор: Михаил Генчу