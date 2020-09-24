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Некоторые решения Конституционного суда обходятся стране слишком дорого, - Кику
24.09.2020

Премьер не теряет надежды, что ситуацию удастся разблокировать.

Сегодня, 23 сентября, на заседании правительства премьер-министр Молдовы Ион Кику высказался о последнем решении Конституционного суда (КС) относительно предложенных кабинетом министров поправок в Основной закон. Этот законопроект был необходим для реформы системы правосудия. 

- После того, как мы получили положительное заключение от Венецианской комиссии Совета Европы (ВК) и условия внесения этих поправок были включены в соглашение с Европейским союзом о финансировании республики, мы оказались в ситуации, когда более не можем продвигать изменения в системе юстиции, - отметил премьер-министр.

В связи с негативным заключением КС министр юстиции Фадей Нагачевский был вынужден срочно выехать в Страсбург, чтобы обсудить ситуацию и «найти решение для продолжения реформы юстиции, которую многие так ждут».

Ион Кику заявил, что не знает, почему КС не одобрил предложенные изменения, хотя Венецианская комиссия их поддерживает.

- Некоторые решения этой инстанции в этом году стоили республике более 6 миллиардов леев. Надеюсь, мы сможем разблокировать эту ситуацию, - заключил Кику. 

Ранее мы писали о том, что Конституционный суд дал негативное заключение на правительственную инициативу о внесении поправок в статьи Конституции, касающихся системы юстиции. Министр юстиции Фадей Нагачевский назвал решение КС «подозрительным», отметив, что Конституционный суд мог в любое время обратиться к правительству по поводу утвержденного им законопроекта, однако не сделал этого. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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