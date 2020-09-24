24 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Физрук-агитатор, которого «бесят пенсионеры», оказался вице-президентом районной организации PAS
24.09.2020

Лицемерие Санду и ее сподвижников не знает границ.

Сегодня медийное пространство взорвал видеоролик, на котором преподаватель физкультуры лицея имени Михаила Садовяну города Окницы проводит на уроке политическую агитацию в поддержку Майи Санду. Мужчина, в частности, посетовал, на то, что «80-летние идут на избирательные участки, и голосуют, решая тем самым судьбу молодых на ближайшие четыре года».

Как оказалось, школьный пропагандист имеет к партии «Действие и солидарность» самое непосредственное отношение.

- Учитель-пропагандист из средней школы в Окнице Борис Кушнир – районный советник от PAS, вице-президент районной организации партии Майи Санду. Честные люди. Время хороших людей! Как этот? #ЛИЦИМЕРИЕ, - прокомментировал эту информацию телеграм-канал Bazar politic.

Ранее адвокат по правам детей указал, что язык, который использует преподаватель из Окницы, является дискриминационным и разжигает ненависть. Более того, для учителя недопустимо указывать ученикам, за кого нужно голосовать, поскольку такое действие противоречит действующему законодательству, запрещающему преподавателям любую пропаганду.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.