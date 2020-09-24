Физрук-агитатор, которого «бесят пенсионеры», оказался вице-президентом районной организации PAS

Лицемерие Санду и ее сподвижников не знает границ.

Сегодня медийное пространство взорвал видеоролик, на котором преподаватель физкультуры лицея имени Михаила Садовяну города Окницы проводит на уроке политическую агитацию в поддержку Майи Санду. Мужчина, в частности, посетовал, на то, что «80-летние идут на избирательные участки, и голосуют, решая тем самым судьбу молодых на ближайшие четыре года».

Как оказалось, школьный пропагандист имеет к партии «Действие и солидарность» самое непосредственное отношение.

- Учитель-пропагандист из средней школы в Окнице Борис Кушнир – районный советник от PAS, вице-президент районной организации партии Майи Санду. Честные люди. Время хороших людей! Как этот? #ЛИЦИМЕРИЕ, - прокомментировал эту информацию телеграм-канал Bazar politic.

Ранее адвокат по правам детей указал, что язык, который использует преподаватель из Окницы, является дискриминационным и разжигает ненависть. Более того, для учителя недопустимо указывать ученикам, за кого нужно голосовать, поскольку такое действие противоречит действующему законодательству, запрещающему преподавателям любую пропаганду.