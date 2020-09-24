Молдаванин в Израиле жестоко убивал женщину средь бела дня, но был остановлен одним известным всем жестким словом

Ярости его не было предела - он пинал женщину ее по животу и ногам, а затем выхватил у нее из рук смартфон и с яростью разбил его об асфальт.

В мировой суд в Реховоте подано обвинение против гражданина Молдовы, напавшего на свою сожительницу прямо на улице израильского города. Если бы не находчивость прохожего, этот случай мог закончиться так же, как кровавая драма в Мицпе-Рамоне. Подробности описывает в среду, 23 сентября, сайт местных новостей mynet.

Согласно обвинению, 31 июля, в 23:30, между 30-летним мужчиной, гражданином Молдовы, и его подругой вспыхнула ссора - прямо на улице Реховота. Оба находились под воздействием алкоголя. Обвиняемый накинулся с кулаками на женщину, потом стал пинать ее по животу и ногам, а затем выхватил у нее из рук смартфон и с яростью разбил об асфальт.

Проходивший мимо человек невольно стал свидетелем этой сцены. Чтобы защитить женщину, он принял неожиданное решение. Приблизился к хулигану и громко прокричал: "Миштара! Полиция!" А сам тем временем уже звонил в диспетчерскую.

Обвиняемый, подумавший, что перед ним полицейский, пустился наутек. Мужчина - за ним. Несколькими минутами позже ему на помощь пришли подоспевшие полицейские. Они задержали нарушителя. Когда его посадили в полицейскую машину и он понял, что прохожий вовсе не страж порядка, обвиняемый начал ругаться и обзывать его грубыми словами.

В суде гражданину Молдовы предъявлены обвинения в беспочвенном нападении и угрозах, сообщает сайт Вести.Вести.

Лидия ТКАЧ