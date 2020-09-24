Пандемия убила цирк: Цирковые животные в Кишиневе без представлений сидят на голодной диете - не хватает мяса

Цирковые животные в связи с пандемией остались без работы, денег и еды: 4 медведя, 2 волка, 5 лисиц, 12 собак нуждаются в помощи кишиневцев.

"СРОЧНО!!! Цирковые животные в связи с пандемией остались без работы, денег и еды. 4 медведя, 2 волка, 4 лисы, 12 собак. Без Вашей помощи им не справиться. Приветствуется все. Крупы, овощи, фрукты, мясо, деньги." - сообщение на страничке Кишиневского клуба волонтеров в Facebook.

"КП" решила узнать и разобраться, что случилось. Мы позвонили по указанному в посте номеру и поговорили с владельцем животных Светланой Ротарь.

- Мы очень переживаем за своих животных. Они не умирают прямо с голода, но нам очень тяжело прокормить их. Мы с мужем готовы землю рыть, чтобы их прокормить. Нам просто очень сложно без заработка - представлений нет, дохода нет, я целый день с животными дома, муж один старается заработать, а я готовлю нашим подопечным 2 раза в день один за другим казаны, чтобы соблюдать их рацион. Средств очень не хватает, всё, что муж зарабатывает, уходит на животных, одалживаем деньги, но этого недостаточно, - сердобольно делится Светлана. - М ы в долгах, как в шелках! Родители - пенсионеры помогают нам продуктами и деньгами с пенсии. Нам так стыдно! Мы как попрошайки! В жизни бы не просили о помощи, но как прокормить 23 головы? У нас частный дом, лисы и собаки у нас дома, а медведей и волков держим в вольерах, нам добрые люди помогли - выделили место.

Животные принадлежат Светлане и ее мужу. Они были приобретены парой для работы в цирке, дрессированы, радовали детей. Цирку - пять лет, выступают по Молдове. Раньше работали за границей по контракту. Но пандемия, как и многие другие, накрыла и эту область - представлений и заработка нет, а зверей кормить и содержать нужно.

По словам Светланы, помощи ждать неоткуда. В зоопарк обращались, но у них самих очень много животных, которых нужно кормить и ухаживать, они сами нуждаются в помощи, так как посетителей в период коронавируса очень мало. И уж конечно не идет речь о том, чтобы отдать животных в зоопарк:

- Как вы себе это представляете? Во-первых, это мои личные животные, никто не возьмет их просто так, во-вторых, зоопарк сам нуждается в средствах, а в-третьих, это же мои дети, вы бы отдали ребенка в детский дом из-за того, что у вас трудный период? Они меня встречают по утрам, я их глажу, приветствую, кашку грею, это ж мои дети. Мы репетируем с ними, чтобы они не забывали, правда, в погребе, потому что другого места нет.

На пропитание животных в день уходит около 1000 леев. Муж Светланы занимается частными перевозками, но в день зарабатывает около 250 леев, а иногда, вообще, ничего. А нужно мясо, каши, овощи, фрукты...

- Снизили животным рацион?

- Немного урезали паечку. Раньше выходило по 15 килограммов мяса в день, сейчас около 10. Пришлось порции урезать, сидят на небольшой диете.

Светлана переживает, что ей поступают звонки и сообщения с критикой и осуждениями типа "Вы мучаете животных", "Отдайте их на шашлык", "Издевательство". Женщина переживает: "Я их мучаю тем, что мне просто тяжелый период и мне не хватает средств? Разве я или они виноваты в этом? Мы стараемся делать всё, чтобы содержать наших зверей в достойных условиях, но средств не хватает и одалживать уже не у кого, потому просим помощи."

- Звонков много, уже два человека приезжали с продуктами, - продолжает Светлана. - Мы всех людей благодарим за помощь!

Пара живет со своими подопечными в Кишиневе, Старые Чеканы. Приглашают всех, кому хочется, приехать и посмотреть, как они содержат животных и, по возможности, помочь. Прокормить ежедневно 23 головы без заработка крайне сложно.

Желающие помочь могут связаться со Светланой 068571543 или ее мужем Иваном 076741737.

Лидия ТКАЧ