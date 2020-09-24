Топ-5 причин, из-за которых мы скоро дойдем до тысячи больных коронавирусом в сутки.

Пообщавшись с различными экспертами и врачам, мы составили своего рода Топ-5 причин, по которым в Молдове наблюдается и будет наблюдаться рост заболеваний коронавирусом.

Стали делать больше тестов

Дело здесь не только в том, что люди, почуяв неладное, бегут на тест, но и в том, что в этом году выезд в некоторые страны стал возможным только после проверки на ковид в медцентрах или лабораториях. В итоге, коронавирус обнаруживался, в том числе, и у тех, кто о нем даже не подозревал.

Обострились заболевания у хронических больных

Если летом среди заболевших превалировали те, у кого зараза протекала в острой и тяжелой форме, то теперь прибавились "хроники": у них по осени обычно обостряются их заболевания - диабет и прочие. Вкупе с ковидом - это не только опасность для жизни людей, но и бешеная нагрузка на здравоохранение.

Люди устали от коронавируса

Устали и протестуют. Кто громко на улице или в троллейбусе, демонстративно не надевая маску. Кто тихо - на кухонке, собирая компании. Людей понять можно, но к уменьшению заболеваний коронавирусом такие действия точно не ведут.

Наши граждане боятся сдавать тесты

Да, есть такая такая категория людей, которые не меняют уклад своей жизни, даже почувствовав недомогание. Они готовы с температурой и кашлем выходить на работу, но только не сдавать тест, который, по их мнению, испортит им жизнь, выбив из строя на 2-3 недели (время лечения). Естественно, эти люди являются одними из самых злостных разносчиков коронавируса в Молдове.

Только в единичных случаях члены семьи, где есть больной ковидом, сдают тесты на коронавирус

Вот такой молдавский парадокс. Члены семьи, где обнаруживается больной, при отсутствии симптомов не идут на тест. А ведь они почти наверняка заражены...

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