Как показывают соцопросы, агрессивная тактика направленная на очернение основного соперника на выборах, не даёт ожидаемых результатов для партии Действие и Солидарность. Это легко объясняется, так как подобная стратегия рассчитана на проевропейский электорат, который, однако, в условиях пандемии, экономического кризиса и разочарования в политическом классе демонстрирует полную апатию к политическим процессам. Поэтому все флэш-мобы, протесты, карикатуры уходят буквально в никуда, так как этот контент употребляет исключительно сторонники Майи Санду, которых, впрочем, недостаточно чтобы одержать победу на выборах.

Не даёт ожидаемых результатов и работа с молодежью, которая согласно планам лидеров Партии Действие и солидарность должна проявить протестную активность в случае проигрыша Санду.

Поэтому, ттехнологи Майи Санду плавно переводят её работать на диапазон так называемого социального электората.Это пенсионеры, социально уязвимые слои населения, сельские жители. Традиционно это электорат лоялен левым политическим силам и на сегодняшний день его делят Партия социалистов и Партия Шор. Некоторые наши собеседники уверенны, что между этими двумя силами достигнуто перемирие и теперь они сотрудничают.

Также очень важным фактором является дисциплинированное участие данного электората в избирательных процессах. Согласно социологическим исследованиям, более половины молдавских граждан в возрасте 25-55 лет не собираются выходить на выборы. Таким образом именно социальный электорат станет решающим в битве за президентское кресло.

Однако, как нам стало известно, в ПДС просто нет специалистов, которые бы умели плотно работать с данным сегментом населения, грубо говоря человека из народа. Да, можно сколько угодно собирать 10-15 пенсионеров, которые когда-то представляли собой сельскую интеллигенцию, но это нельзя назвать работой с электоратом. Социальный электорат включает в себя в основном людей со средним образованием, которые зарабатывают тяжелым трудом или пользуются социальными пособиями. И между этими людьми и нежными мальчиками и девочками, употребляющими английский сленг, лежит огромная пропасть.

Именно поэтому сейчас в спешном порядке, образ «железной леди», который ранее формировали для Санду, теперь меняют на образ простой сельской девушки из трудовой семьи, которая достигал успехов.

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