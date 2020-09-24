Запрет на публичное пребывание пожилых людей в общественных местах должен быть снят

В период пандемии пожилые люди Республики Молдова сталкиваются с социальной изоляцией, а также с ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию. Некоторые из них не выходили из дома по три-четыре месяца, что приводит к недостаточному общению и усилению чувства одиночества. Об этом свидетельствует исследование на местах, проведенное Платформой по активному старению, в которую входят 18 общественных организаций.

Ситуация была проанализирована на примере трех районов страны: Штефан-Водэ, Единец и Стрэшень, а целевой группой стали 211 человек в возрасте от 50 лет и старше. „Около 19 процентов респондентов в этих трех районах во время пандемии вообще не выходили из дома или со двора в первые три-четыре месяца”, - заявила на пресс-конференции в IPN Вероника Мокан - менеджер Многофункционального центра села Тудора района Штефан-Водэ Общественного объединения „КОНКОРДИЯ. Социальные проекты”, члена Платформы по активному старению. По словам Вероники Мокан, в долгосрочной перспективе социальная изоляция и отсутствие контактов в обществе могут иметь серьёзные последствия для физического и психического здоровья пожилых людей.

Почти две трети респондентов жаловались на ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. Им не удалось попасть к врачу в первые три-четыре месяца пандемии, хотя многие из них страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

Еще одна проблема - снижение доходов пожилых людей. „Даже если пандемия не повлияла на выплату пенсий, мы установили, что в первые её месяцы дополнительный доход пожилых людей сократился вдвое. Как от сельскохозяйственных, так и от несельскохозяйственных работ, а также от доходов за сдельную, то есть подённую работу, или от случайных заработков. Мы считаем, что пенсионеры не могут позволить себе приобретение расходных материалов для соблюдения мер защиты от COVID из-за небольших пенсий”, - пояснила Вероника Мокан.

Исследование проводилось в рамках проекта „Интеграция активного старения в государственную политику”. Проект осуществляется при поддержке Восточноевропейского фонда в сотрудничестве с Центром партнёрства по развитию за счёт средств Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также Королевства Швеции.Запрет на пребывание лиц старше 63 лет вне дома без строгой необходимости, введённый решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, следовало бы отменить. Это предложение Платформы по активному старению, которая предъявляет обвинение в дискриминации людей по возрасту.

Платформа проанализировала меры, принятые властями во время пандемии COVID-19, с точки зрения воздействия на пожилых людей. Кристина Рэйлян, секретарь платформы, отметила, что властям рекомендуется раздача средств защиты и расходных материалов пожилым людям. Финансовые средства на всё это следовало бы покрыть за счёт государственных резервных фондов, поскольку доход пожилых людей невелик, и они не могут позволить себе такие затраты.

"Мы рекомендуем начать разработку пакета конкретных мер в поддержку пожилых людей, чтобы они могли сохранить свою независимость и достоинство" , - сказала Кристина Рэйлян. Платформа по активному старению требует утверждения инструкций для семейных врачей и других медицинских работников по оказанию поддержки пожилым людям в выполнении ими физических упражнений в домашних условиях.

Другая рекомендация - расширить спектр социальных услуг для удовлетворения потребностей всех пожилых людей, в дополнение к группе пожилых людей, уже признанных уязвимыми в системе социального обеспечения. Члены Платформы по активному старению также считают целесообразным разработку инструментов, обеспечивающих участие пожилых людей в процессе принятия решений.

Платформа по активному старению - это союз общественных объединений, в который входят 18 организаций-членов. Платформа представляет собой независимую и неполитическую организацию, целью которой является включение активной старости в государственную политику и защиту прав пожилых людей. Недавнее исследование, проведенное этой Платформой, показывает, что в период пандемии пожилые люди Республики Молдова сталкиваются с социальной изоляцией, а также с ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию.

Некоторые из них не выходили из дома по три-четыре месяца. В долгосрочной перспективе социальная изоляция и отсутствие контактов с обществом могут иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья пожилого населения страны, - предупреждают представители Платформы по активному старению.

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