Онлайн-безопасность достигается путем обучения безопасному поведению в виртуальной среде, утверждает представитель Международного центра La Strada Елена Ботезату. По ее словам, данные анкеты, проведенной центром в 2018 году, показывают, что 96% детей в возрасте 12-15 лет в Республике Молдова используют интернет для доступа к профилю в социальных сетях. „Это означает, что в онлайн-среде ребенок создает собственную коммуникационную среду, а когда у него нет знаний о том, как безопасно это сделать, он может подвергаться определенным рискам”, передает IPN.

Согласно той же анкете, из 25 учеников 8 получили сообщения с нецензурными словами, 6 невольно наткнулись на видео сексуального характера, 5 ученикам было предложено отправить фотографии сексуального характера, 2 получили сообщения оскорбительного характера, а 4 не имели проблем в интернете. Двое из десяти респондентов считают, что они не несут ответственности за вмешательство в случае онлайн-злоупотреблений, они считают, что это ответственность родителей, а школа не должна участвовать. „Можно сказать, что злоупотребление, совершенное в онлайн-среде, не считается формой злоупотребления”, - отметила Елена Ботезату.

Она говорит, что Министерству образования, культуры и исследований (MОКИ), несмотря на все вызовы, в том числе отсутствие технического оснащения, недостаточность цифровых навыков у учителей и учащихся, удалось мобилизоваться, чтобы продолжить учебный процесс на расстоянии. Но этого было недостаточно и неэффективно, потому что многие онлайн-тренинги не были реализованы, поскольку расчет был в основном на подготовке учителей до пандемии.

Госсекретарь MОКИ Наталья Грыу говорит, что оцифровка образования продиктована не только технологическими инновациями, но и пандемическим контекстом, который определил переход к онлайн-обучению как возможное решение для предоставления доступа к образованию: „В период с марта по май состоялся переход к другому формату обучения. Из всего этого процесса стало ясным, что подготовка к таким изменениям важна и что оцифровка - это не прихоть, а реальность времени, в котором мы живем. К сожалению, не только дети, но и взрослые, учителя, система в целом не была готова к таким изменениям”.

„Мы поняли, насколько важна устойчивость системы в этой ситуации, потому что дистанционное обучение имеет очень много возможностей, но в то же время предполагает и специальную подготовку, которая сводится к ключевому набору навыков, которыми должны владеть преподаватели и ученики”, - сказала Наталья Грыу.