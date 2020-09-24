Даниел Ионицэ: Есть тревожные сигналы от НБМ относительно самостоятельного функционирования учреждения

Республика Молдова регистрирует регресс в банковском секторе. Сигналы в этом направлении поступают из управления Национального банка Молдовы, а так же от иностранных инвесторов. Об этом заявил посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ, отмечает IPN.

„Одним из секторов, в котором, как я думал, были достигнуты успехи, и который прошел через суровые испытания, является банковский сектор. И мы считаем, что правительство Филипа, если осталось в истории, то это благодаря достигнутым успехам в этой области и усилиям, приложенным для стабилизации финансового и банковского положения Республики Молдова, серьезно затронутого из-за известного случая исчезновения миллиарда или миллиардов”, - заявил Даниел Ионицэ в ходе передачи „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

По словам румынского дипломата, есть четкие сигналы о том, что ситуация в банковском секторе уже не прогрессирует, а сильно регрессирует, предупреждения были сделаны как должностными лицами НБМ, так и иностранными инвесторами.

„Эти сигналы исходят из многих источников, они поступают непосредственно от некоторых стратегических инвесторов, которые пришли и инвестировали добросовестно, веря в это приглашение и официальные гарантии, переданные государственными органами Республики Молдова, веря в их благородную миссию, направленную на восстановление банковской системы, системы, которая имеет решающее значение для любого правового и демократического государства. Я считаю, что в этой области сейчас есть определенные регрессы. Тревожные сигналы поступают от Национального банка Молдовы относительно самостоятельного функционирования учреждения”, - добавил Даниел Ионицэ.

„Некоторые инвесторы пришли с добрыми намерениями, а теперь их преследуют. Этот сигнал, к сожалению, передается и другим иностранным инвесторам. Это не единственный такой сигнал, который мы получили в последнее время. Подобные проблемы автоматически распространяются повсюду, о них узнают многие иностранные инвесторы, которые неохотно будут смотреть на возможность или возможности инвестировать в Республику Молдова”, - заявил румынский посол.