Арест Филата был маскарадом, в тюрьме он не сидел, миллиард воровал вместе с Плахотнюком

Похоже, в Молдове появился "второй Мынзат" - первый уже сидит в тюрьме.

Лавры гламурного адвоката Валериана Мынзата, который старался (в том числе и всякими скандальными выходками), чтобы его имя упоминалось в СМИ чуть ли не каждый день, не дают покоя экс-адвокату Владимира Филата - Игорю Попе.

После того, как Филат рассказал, что слишком поздно понял, на кого работает Попа (на Плахотнюка - Прим. редакции), адвокат разразился сенсационными заявлениями во время одной из телепередач.

Пока вкратце - подробности чуть позже.

1. Арест Филата был маскарадом - якобы, чтобы под сурдинку спокойно украсть миллиард.

2. Филат, по словам Попы, сидел в комфортных условиях в тюрьме, появляясь там лишь тогда, когда это надо было показать общественности. 3. Филат до сих пор плотно общается с Плахотнюком.

4. Миллиард, понятно, украли они оба.

5. В том, что Молдова докатилась до нынешнего состояния, виноваты они тоже оба.

СКОРО ПОДРОБНЕЕ

Бывший адвокат дона Филата Игорь Попа утверждает, что арест его клиента доном Плахотнюком был маскарадом, что Плахотнюк обеспечил Филату самые комфортные условия содержания в тюрьме, что Филат и сегодня разговаривает по телефону с Плахотнюком, и что они оба виноваты в краже миллиарда и стагнации Молдовы в последние 10 лет.

Дон Додон выпустил Филата из тюрьмы, чтобы тот троллил донну Санду. И вот пришла ответка.Игорь Попа, новый манзат молдавского «закона»

Я не смотрел вчерашнюю передачу, на которой экс-адвокат Филата и бывшая жена экс-премьера были зелеными и сухими. «Тренировка» гораздо важнее вечерних программ о молдавских канализационных сетях, которые еще называют телевизионными.

Я видел реакцию некоторых юристов из Молдовы, которые довольны. Значит, есть еще много людей, которые думают головой, а не карманом. Я очень жду реакции Коллегии адвокатов на шоу с Попой. Будут ли они ему делать упрек?

Но вернемся к шумихе. Именно этого и хотел его адвокат. Вот что у него получилось. Пока его коллега Валериан Манзат находится в тюрьме, титул короля шумихи в законе свободен!

Роман ВЛАДИМИРОВ