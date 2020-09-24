На Ковид и на реформы Еврокомиссия даст Молдове 9 миллионов евро

Молдова начнет переговоры с Еврокомиссией, чтобы получить финансовую помощь.

Эти средства могут быть направлены в рамках проекта «EU4Moldova: Фонд поддержки реагирования системы здравоохранения на чрезвычайную ситуацию COVID и реализации реформ в рамках Соглашения об ассоциации».

Вице-премьер Сергей Пушкуцэ заявил, что соглашение предусматривает предоставление безвозвратной помощи в размере 9 миллионов евро. Деньги намерена выделить Европейская комиссия. Часть средств пойдет на поддержку в проведении реформ в рамках Соглашения об ассоциации ЕС-РМ.

В частности, на повышение потенциала реагирования на чрезвычайную ситуацию COVID-19 в области общественного здравоохранения будет выделено 5 миллионов евро, на укрепление надзорного потенциала, корпоративного управления и управления рисками в финансовом секторе – 2 миллиона евро, на повышение прозрачности, подотчетности и доступа к судебной системе – 1 миллион евро, на укрепление потенциала и устойчивости местных СМИ – 1 миллион евро, передает портал cenzura.md.

Подготовил Михаил Генчу