В Молдове Киртоакэ и Санду разыгрывают из себя бедняков-попрошаек

Но все эти рассказы о нищенском существовании все равно не могут помочь победить на выборах.

Жалость - главное оружие молдавского политика, если он не у власти. Жалость к себе, разумеется. Умение вызвать к себе жалость у сострадательного молдавского избирателя - одна из слагаемых успеха на политическом поприще.

Вот Майя Санду. Вся такая из себя - худосочная, небольшого росточка, улыбка, с которой обычно просят скидку на базаре. Так и хочется ее накормить, да побольше. Вот рассказывает лидер PAS о том, что живет на 6 тысяч леев в месяц. И не шикует, все о народе думает.

Дорин Киртоакэ, бедный, вообще, намедни заявил о том, что живет на 2-3 тысячи, да еще и ходит в прохудившихся штанах. Тоже худой, но высоченный. Мол, не нажил палат каменных на должности мэра Кишинева и в качестве главного молдавского униониста. Тоже все о народе думает, правда, все больше о румынском.

Мало кто, разумеется, верит в эти шесть и три тысячи леев. Но вот жалко бедных Майю Санду и Дорина Киртоакэ. Может, проголосуем за них, бессребреников, вдруг избиратель так подумает, не за себя ведь, для нас стараются. Таким нехитрым макаром можно еще пару процентиков голосов на выборах получить.

Но вот я тоже не верю, в эту кричащую бедность! Как Станиславский, не верю и все! Не похожи Майя Санду и Дорин Киртоакэ на героя Евгения Урбанского из фильма "Коммунист", который вез вагон с продовольствием голодающим Поволжья, падал в голодные обмороки, штаны продал, но ни крошки из вагона не съел.

Если бы так было на самом деле. если бы эти политики честно жили на шесть и три тысячи леев, все бы знали об этом. Народ все видит. Уважали бы их, но все равно бы не избрали. Ведь как люди у нас думают? "Раз ты сам себя обеспечишь не можешь, то как ты собираешься сделать светлым наше будущее?"

Может, лучше просто всегда говорить правду? Какой бы мучительной и трудной она ни была? Даже на каком-нибудь политическом посту...

Леонид РЯБКОВ