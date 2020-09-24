Богдан Цырдя: мы просто в шоке… от адвоката Филата

Политолог прокомментировал вчерашние заявления юриста.

Богдан Цырдя поделился своими мыслями о том, что творится на политической арене сегодня. Публикация появилась на личном Телеграм канале политолога, что вызвало массу комментариев среди пользователей.

- Адвокат Филата Игорь Попа, вместо того чтобы защищать Филата, вышел вчера и вылил ведро помоев на своего клиента! Вместо того чтобы защищать Владимира Васильевича в суде, добился для него приговора.

Более того, он же потом подал в суд на самого Филата, раздев последнего до нитки. Потом оказалось, что сей гражданин является человеком Плахотнюка.

Так вот, вчера он заявил, что Филат крал миллиард вместе с Плахотнюком, что он просил Тимофти голосовать за Плахотнюка, что он проводил вечера в тюрьме за застольями.

Так это или нет, мы не знаем. Одно не понятно: почему тогда Плахотнюк посадил Филата, раз они «друганы»? Почему отнял бизнес, бросал всякие ХХХ видео через Усатого, записи переговоров с Шором, финансовые отчеты ЛДПМ?

Но нам ослепительно ясно, что эти декларации появились после того, как Филат обещал, что если Санду продолжит выводить мэров из ЛДПМ, он сделает то же самое.

Короче, демарш Попы - это ответка Филату от Канду/Санду . Мол, сиди и не дергайся, а то хуже будет. Ранее и соросенок Ю.Гроза, близкий к Санду, пригрозил Нэстасе некими видео с взятками. И Нэстасе замолк. Или нам кажется?

Одно радует. Что все это творят «порядочные люди. И главное - по евростандартам, - подытожил политолог Богдан Цырдя.

Автор: Михаил Генчу