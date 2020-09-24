НАТО - нет, ЕАЭС - да. Что выбирают граждане Молдовы

Евразийский экономический союз вызывает больше доверия. Доказательством служат результаты опроса общественного мнения, проведенного накануне.

Если бы в ближайшие выходные состоялся референдум об интеграции Молдовы в НАТО или Евразийский экономический союз, голоса жителей Молдовы распределились бы следующим образом:

За интеграцию ЕАЭС проголосовало бы 39,4% жителей Республики Молдова. В НАТО пожелал бы интегрироваться 38,9% граждан. Если бы на референдуме был бы поднят вопрос о присоединении к НАТО, против него проголосовало бы 49,8% жителей нашей страны.

Идею о присоединении к НАТО поддержало бы всего 26,3% граждан Молдовы. Опрос проводился среди 1 189 граждан из 85 населенных пунктов республики, с 6 по 22 сентября 2020 года.

Максимальная погрешность может составить +/- 3%.

Автор: Михаил Генчу