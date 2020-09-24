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Политика
Если парламентские выборы в воскресение: первое место на них заняла бы Партия социалистов
24.09.2020

Таковы данные опроса «Vox Populi - сентябрь 2020», реализованного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно итогам исследования, за социалистов проголосовали бы почти 38% от числа определившихся с выбором. На втором месте расположилась бы ПДС с 22,5%. В парламент также прошли бы: “Шор” с 10,4%, “Наша партия” с 10% и ППДП с 7,75%.

Исследование проводилось с 6 по 22 сентября, в нём приняли участие 1189 респондентов из 85 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.


 
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