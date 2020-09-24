Русский язык имеет в Молдове особый статус языка межнационального общения, и это является особым конкурентным преимуществом для молдавских граждан в современном мире, заявил Игорь Додон, выступая онлайн на на 75-й Генассамблее ООН.

Полиэтничный и мультикультурный характер развития страны был и остается главной особенностью Молдовы, подчеркнул президент РМ.

"Уважительное, добрососедское отношение к языковым различиям других этносов стало основой существования молдавского государства и важным условием его успешного развития. Проживая в мире и согласии на этой земле, представители разных культур, языка общения и конфессий работают на благо и укрепление страны, что содействует развитию молдавской государственности на протяжении более чем 660 лет", — сказал Додон.

Эту часть своего выступления в ООН президент произнес на русском языке.

@Telegram SP