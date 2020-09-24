«Милые» разбранились вхлам: Нэстасе выдвинул жесткое обвинение в адрес Санду

Ой, что же случилось? Андрей Нэстасе пожаловался на Майю Санду в телеэфире. По словам Нэстасе, Санду использовала протестное движение 2015-2016 годов исключительно для создания собственной политической партии.

– Романтики совершают революции, а злодеи пожинают плоды. Я бы не хотел использовать это выражение, но что я могу сделать? Именно платформа DA инициировала блок ACUM. Мы его никогда не разрушали, мы не бросали, мы не нарушали договоренности, – заявил Нэстасе.

Что тут скажешь… Политика – вещь жесткая, и, если ты глуп, и у тебя нет воли, то в политике тебе не место.

Автор: Михаил Генчу