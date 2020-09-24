Усатый в смятении. Союзников в Молдове найти не может.

Усатый в смятении. Заочный арест в России давит, психика расшатана, выехать сейчас он может только в Румынию и то прошмыгнув туда-обратно по согласованию со спецурой.

Союзников в Молдове найти не может.

Хоган пообещал поддержку, но хитрый заочный арестант, помня судьбу Плахотнюка, не доверяет американцу.

Единственный, кого он смог рекрутировать - Шурик Калинин, недокандидат в президенты, который из-за отсутствия финансирования извне и нежелания тратить свои нечестно заработанные, слетел с дистанции.

Московские пацаны денег дали Калинину только на еду и бензин, тут не до выборов - с голоду бы не опухнуть. С подачи своих советников и по наущению всё того же Калинина, Ренатик начинает дрейфовать в сторону невинно самоотравленного Алексея Навального.

Дело в том, что богатый опыт двое-троежёнства позволил Калинину втереться в доверие к Юле - супруге российского оппо-блогера.

И теперь молдавский Дон Жуан Калинин прорабатывает возможности личного контакта уссатого недоумка с свежевыписанным из немецкой больнички Алексеем.

Если этот альянс состоится, Ренатик сможет получить дополнительные упоминания и дополнительные электоральные очки (ну или хотя бы маленькое очко, которое как известно не губит, как к одиннадцати туз).

Штаб Усатого в недоумении.

Ребятам опять придётся переобуваться в воздухе. Совокупить ужа с ежом будет очень сложно. Блогер Навальный - раскрученный на западе “борец” с коррупцией (по методичкам Форин-офиса, Госдепа, а так же французского министерства с набережной Кэ д’Орсе).

Усатый - один из самых известных молдавских коррупционеров, заочно арестованный российским судом, причастный к тяжким уголовным преступлениям в сфере международных финансовых махинаций и заказных убийств.

Как из этого альянса сделать политическую конфетку и электорально не зашквариться - задачка посложнее разлива пива, варки раков и запекания индюка.

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