Усатый в смятении. Союзников в Молдове найти не может.

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Усатый в смятении. Заочный арест в России давит, психика расшатана, выехать сейчас он может только в Румынию и то прошмыгнув туда-обратно по согласованию со спецурой.
Союзников в Молдове найти не может.
Хоган пообещал поддержку, но хитрый заочный арестант, помня судьбу Плахотнюка, не доверяет американцу.
Единственный, кого он смог рекрутировать - Шурик Калинин, недокандидат в президенты, который из-за отсутствия финансирования извне и нежелания тратить свои нечестно заработанные, слетел с дистанции.
Московские пацаны денег дали Калинину только на еду и бензин, тут не до выборов - с голоду бы не опухнуть. С подачи своих советников и по наущению всё того же Калинина, Ренатик начинает дрейфовать в сторону невинно самоотравленного Алексея Навального.
Дело в том, что богатый опыт двое-троежёнства позволил Калинину втереться в доверие к Юле - супруге российского оппо-блогера.
Если этот альянс состоится, Ренатик сможет получить дополнительные упоминания и дополнительные электоральные очки (ну или хотя бы маленькое очко, которое как известно не губит, как к одиннадцати туз).
Штаб Усатого в недоумении.
Ребятам опять придётся переобуваться в воздухе. Совокупить ужа с ежом будет очень сложно. Блогер Навальный - раскрученный на западе “борец” с коррупцией (по методичкам Форин-офиса, Госдепа, а так же французского министерства с набережной Кэ д’Орсе).
Усатый - один из самых известных молдавских коррупционеров, заочно арестованный российским судом, причастный к тяжким уголовным преступлениям в сфере международных финансовых махинаций и заказных убийств.
Как из этого альянса сделать политическую конфетку и электорально не зашквариться - задачка посложнее разлива пива, варки раков и запекания индюка.
@Telegram MP
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