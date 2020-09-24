Влад Плахотнюк планирует вернуться в Молдову до конца года, заявил адвокат Игорь Попа, ранее защищавший экс-премьера Влада Филата.

Юрист сообщил, что встречался с самодержавным олигархом в Майами и тот рассказал о планах до конца 2020 года вернуться на родину и что "всё будет хорошо".

Плахотнюк пояснил в беседе, что после эвакуации из Молдовы бывал в Румынии и Украине и что "американцы хотят использовать его в каких-то миссиях".

Глубину связей Игоря Попа с бывшим лидером молдавских демократов еще надо уточнить, но не вызывает сомнения, что глядя на "успехи" новой и новейшей власти Молдовы, Плахотнюк вполне себе может позволять размышлять о возвращении. Ибо, вернулись в кресла столько плахотнюков, что присутствие Плахотнюка в Кресле может и не заметят.

Как мы писали, олигарх заинтересован в президентских выборах, но не в Молдове, а в США. Что касается миссий в интересах вашингтонских холмов, то смеем предположить, что они могут быть связаны с поставками муки и стирального порошка через Одесский порт и далее, транзитом через Молдову, в Европу. Почему бы и нет?

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