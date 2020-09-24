Появилось видео из главного зала филармонии, где во время пожара обвалился потолок

Битва с огнем продолжалась более четырех часов. Вчера, 24 сентября, около 12 часов дня в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича вспыхнул пожар. На место происшествия прибыло десять пожарных расчетов. Локализовать пламя удалось только после более четырех часов упорной борьбы. Ущерб огромен.

- Пожар в Национальной филармонии локализовали в 16:20. Работали на четырех участках. Согласно оперативной информации, приблизительно сгорело три с половиной тысячи квадратных метров площади. В основном, мы говорим о потолке главного зала, - сообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

В момент возгорания в здании находились несколько десятков человек – им удалось выйти на улицу до приезда пожарных.

- Было несколько рабочих, трое или четверо сварщиков. А еще репетиция, на ней присутствовали 30 человек, и администрация. Около 50 человек всего. Всех эвакуировали, - рассказала директор Национальной филармонии Светлана Бивол, слова которой цитирует publika.md.

По словам директора, возгорание могло начаться из-за сварочных работ – в филармонии проводился ремонт.

- Работы велись в старой части, резали трубы в уборной. Там вели сварочные работы, наверное, от искры вспыхнуло. Инженеры почувствовали запах гари, оповестили нас об этом и вызвали пожарных, - добавила директор.

Эту версию подтвердил и худрук Национальной филармонии Марин Стрынча. По его словам, работы велись не на крыше, а в левой стороне, рядом с туалетами.

Пламя перекинулось на расположенный поблизости ресторан. Зону оцепили, а людей из близлежащих зданий эвакуировали.

Причины возгорания предстоит установить специалистам ГИЧС.

Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила около 3,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время спасатели проводят промывку конструкций и демонтируют опасные объекты. Тем временем в сети появилось первое видео из главного зала, где во время пожара обвалился потолок.