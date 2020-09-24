Ситуация не улучшается: в Молдове зарегистрировали ещё 721 случай COVID-19

В Молдове выявили ещё 721 случай заражения коронавирусом. Пятеро заболевших COVID-19 недавно вернулись из-за границы (Украина, ОАЭ, Италия, Испания, Великобритания), а ещё 37 - это работники системы здравоохранения.

По данным Минздрава, всего за сутки были проведены более 2600 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 171 повторный. В то же время ведомство сообщает о смерти ещё восьми граждан, заразившихся коронавирусом. Самой молодой пациентке было 47 лет - это жительница Единецкого района, у которой болезнь протекала на фоне системной волчанки. Остальным пациентам было от 54 до 88 лет. И у них были сопутствующие заболевания.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрированы 48 953 случая COVID-19 и 1252 летальных исхода.

Отмечается, что среди заболевших медработников 12 врачей, 18 ассистентов и семь сотрудников из категории вспомогательного персонала. Сегодня были выписаны еще 572 человека. Число вылечившихся от коронавируса выросло до 36 643. В тяжелом состоянии на данный момент почти 600 пациентов, 35 из них - на ИВЛ.