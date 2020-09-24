24 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Опрос: за кого готовы голосовать граждане Молдовы на выборах президента
24.09.2020

Два фаворита. Если бы в ближайшие выходные пошли президентские выборы, во второй тур вышли бы Игорь Додон и Майя Санду. Как показали результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, они пользуются наибольшим доверием граждан.

Действующего главу государства поддержал почти 31% респондентов, за Майю Санду проголосовали бы чуть более 19% опрошенных. За ней с отрывом почти в 12% следуют Андрей Нэстасе и Ренато Усатый. Замыкает пятерку выдвиженка от партии Шора Виолетта Иванов.

В то же время, большую часть голосов во втором туре набрал бы Игорь Додон. Его поддержали свыше 42% респондентов. А Майе Санду досталось чуть более 37%. 

Большинство опрошенных предпочитают видеть во главе страны мужчину и лишь треть - женщину. Около половины уверены, что президент должен быть политиком. Между тем, лишь семь из десяти граждан правильно назвали дату предстоящих выборов, каждый десятый уверен, что они пройдут не первого, а 10 ноября.

Исследование проводилось с 6 по 22 сентября. В нем приняли участие 1189 человек. Погрешность составляет 3%. О результатах исследования оповестили Центральную избирательную комиссию. Спонсорами опроса выступили южный филиал Ассоциации социологов Украины и Ассоциация социологов и демографов Молдовы.


 
Количество просмотров:
95
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.