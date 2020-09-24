Опрос: за кого готовы голосовать граждане Молдовы на выборах президента

Два фаворита. Если бы в ближайшие выходные пошли президентские выборы, во второй тур вышли бы Игорь Додон и Майя Санду. Как показали результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, они пользуются наибольшим доверием граждан.

Действующего главу государства поддержал почти 31% респондентов, за Майю Санду проголосовали бы чуть более 19% опрошенных. За ней с отрывом почти в 12% следуют Андрей Нэстасе и Ренато Усатый. Замыкает пятерку выдвиженка от партии Шора Виолетта Иванов.

В то же время, большую часть голосов во втором туре набрал бы Игорь Додон. Его поддержали свыше 42% респондентов. А Майе Санду досталось чуть более 37%.

Большинство опрошенных предпочитают видеть во главе страны мужчину и лишь треть - женщину. Около половины уверены, что президент должен быть политиком. Между тем, лишь семь из десяти граждан правильно назвали дату предстоящих выборов, каждый десятый уверен, что они пройдут не первого, а 10 ноября.

Исследование проводилось с 6 по 22 сентября. В нем приняли участие 1189 человек. Погрешность составляет 3%. О результатах исследования оповестили Центральную избирательную комиссию. Спонсорами опроса выступили южный филиал Ассоциации социологов Украины и Ассоциация социологов и демографов Молдовы.