Главред «Блокнот Молдова» обсудил защиту русского языка и политические перспективы в Молдове

Гостем эфира стал также известный общественный деятель Михаил Ахремцев.

Главный редактор портала «Блокнот Молдова» Виктор Адвахов принял участие совместно с председателем общественной организации «ЗАРЯ – За Русский язык» Михаилом Ахремцевым в программе «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдовы, обсудив важные общественные проблемы в стране.

Отдельно затронута была тема о заявлениях оппозиции, которая уже недовольна якобы фальсификациями. Является ли это сигналом к заготовленному молдавскому «майдану» и протестам? Либеральным силам крайне невыгодно открытие избирательных участков в России, о чем также высказали свою точку зрения гости эфира.

Не остались без внимания призывы посла США о прозрачных выборах – что имел в виду Дерек Хоган и какой подтекст был в этой риторике? Гости обсудили ситуацию с языками и этносами, а также межэтнический мир в стране, защищенность русскоязычного населения в Молдове.

Главред «Блокнот Молдовы» отметил значимость телеграм-каналов как источника СМИ и высказал свое мнение о том, что будет с печатной прессой в дальнейшем.

Автор: Михаил Генчу