Эти категории граждан Молдовы могут легально въезжать в Россию прямо сейчас

Россия издала распоряжение о временном ограничении въезда иностранных граждан, по состоянию на осень 2020 года.

Легально в РФ могут въехать только те категории граждан, которые подпадают под следующие критерии:

1. Лица, имеющие российское гражданство, а также вид на жительство.

2. Лица и их ближайшие родственники, участвующие в Госпрограмме по добровольному переселению, которые проживают за границей.

3. Лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы.

4. Родственники граждан Российской Федерации по прямой линии: родители, дети, супруги, опекуны - при условии предъявления ими документов или копий документов, подтверждающих родство.

5. Лица, следующие на лечение в Российскую Федерацию.

6. Лица, въезжающие в РФ с целью ухода за родственниками по прямой линии.

Члены молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге обратили также внимание граждан, что если в период ограничений гражданин Молдовы не имеет легальных оснований для въезда в РФ, однако есть возможность воспользоваться схемой нелегального въезда в Россию, данный способ въезда в нынешней ситуации может оказаться крупной ошибкой для гражданина Молдовы - передает noi.md.

Подобный способ въезда классифицируется как незаконное пересечение границы и, согласно статье 322 УК РФ, иностранный гражданин может быть наказан штрафом до 200 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Если брать в расчет, что огромное количество иностранцев, выехав домой, не смогли вернуться в Россию, контролирующим органам сейчас намного проще вычислить нелегальных мигрантов с помощью элементарной проверки документов.

Члены молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге отметили также, что важным фактором, вводящим наших граждан в заблуждение, является информация о скором возобновлении пассажирских транспортных сообщений. Они уточнили, что возобновление пассажирских перевозок не связано с ослаблением ограничений на въезд в РФ, в связи с чем особое внимание иностранным гражданам необходимо обратить именно на само распоряжение правительства России о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, а не на открытие авиасообщений.

"Можно успешно долететь или доехать до границы РФ, однако на самой границе вас легко развернут обратно, поскольку согласно временному постановлению иностранному гражданину вашей категории въезд в страну временно ограничен", - отметили авторы видеосюжета.

Лидия ТКАЧ