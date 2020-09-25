То, что случилось со зданием филармонии - безусловно беда. Удар по каждому из нас...

Филармония - это не здание. Даст бог, оклемается. А вот то, что случилось со зданием филармонии - безусловно беда. И одновременно - надежда, что этот многослойный памятник не просто выстоит, но и, наконец, дождется настоящей профессиональной реставрации.

Здание филармонии - это в том числе первый кишиневский цирк, отстроенный легендарным зодчим Михаилом Чекеруль-Кушем на рубеже XIX-XX вв. Легендарным не столько в амплуа архитектора, сколько в облике беспримерно инициативного горожанина, гражданина и человека. Список его подвигов, которые, увы, не на слуху - легко отыскать в интернете.

От организации пожарных дружин и телефонизации Бессарабии до личного мужества в защите жертв кишиневского погрома 1903 года. Это, кажется, второй пожар среди возведенных им кишиневских строений (Городской общественный Банк - ныне Органный зал, корпус больницы Гырбовецкого монастыря в Кишиневе - сейчас поликлиника Лечсанупра, Здание женской гимназии княгини Дадиани - нынешний художественный музей). В 1928 году погибла в пожаре "Пушкинская аудитория" - единственный театр в Кишиневе (примерно на 1000 мест), возведенный Михаилом Чекеруль Кушем в 1900 году - на углу Садовой и Пушкинской улиц.

Здание филармонии - в том облике, который нам всем памятен и дорог - это, конечно же, еще и творение выдающегося румынского, а впоследствие советского архитектора и историка архитектуры Валентина Войцеховского. Преобразовать цирк в филармонию ему безусловно удалось, сохранив архитектурные находки своего предшественника. Они легко просматриваются на фотографиях.

Когда горят такие кишиневские стены, впору вспоминать в первую очередь именно такие кишиневские имена. Это робкая надежда на то, что все закончится не только чудесным спасением стен от пожара, но и спасением их от последующего сноса в пылу очередной реконструкции до основания.

@Facebook Марк Ткачук