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Опрос Международного Республиканского института (IRI), показавший преимущество Майи Санду над Игорем Додоном
25.09.2020

Опрос Международного Республиканского института (IRI), показавший преимущество Майи Санду над Игорем Додоном в президентской гонке относится к августу, а сегодня уже почти октябрь.

Мы полагаем, что данные опроса отражают реальные тенденции, которые были еще в конце лета и о которых политический бомонд был осведомлен, и именно поэтому в сентябре Игорь Додон побежал вливать в социалку государственные и заёмные средства, стараясь тем самым упрочить своё положение. 

Наложить президентских кирпичей тут было с чего - пандемия, люди пораспиханы по домам, митинги фактически запрещены, оппозиция рычагов влияния не имеет, а Игорь Додон из каждого утюга и холодильника рассказывает людям, как жить-то стало хорошо... и тут такое социологическое непотребство, показывающее, что всё зря.

На что следовало бы обратить действительно внимание, так это на количество довольных ситуацией в стране - их число упало в августе до 15% и это результат действий власти в период летних активностей, сопровождавшихся знатными косяками - борьба с пандемией, борьба с засухой, поддержка медицины, поддержка социально уязвимых слоёв и т.д. К слову, на третьем месте среди спонтанных ответов респондентов о ключевых проблемах страны значится "некомпетентность руководства страны и непрофессионализм власти" с результатом в 22%, уступая лишь безработице (32%) и низким доходам (23%). А коронавирус в перечне проблем лишь четвёртый (18%), а коррупция вообще пятая (17%), что повод задуматься и Майе Санду над своей программой.

Упомянутые 15% и есть бенефициары успехов непрофессионального правления молдавского президента - и их явно недостаточно, чтобы победить легко и просто, как это рисуют придворные социологи. К слову, чего люди от власти ожидают? Люди ожидают явно не то, что предлагает власть и оппонирующие ей участники выборов. Люди ждут, что приоритетами власти будут преодоление безработицы (27%), низкие доходы (22%), фидбэк на просьбы и проблемы людей (15%) и лишь потом борьба с пандемией (13%) и совсем уж вдали борьба с коррупцией (10%).

Может быть к ноябрю ситуация ещё изменится - и мы не возьмёмся сказать в какую сторону - очень уж в этот раз с кандидатами в президенты не повезло (все были у власти и все показали политические и экономические об%%ратушки), а альтернативных и вменяемых нету. Вернее, быть вменяемыми кандидаты не хотят и думают так - раз люди не видят среди топовых проблем коррупцию, значит можно коррумпировать кого-то и коррумпироваться самим или же, раз люди видят приоритетами что-то иное кроме коррупции, значит людей надо заставить думать иначе и точка - а вменяемые участвовать в таких выборах не желают.

@Telegram GK


 
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