Из Национальной филармонии Молдовы удалось спасти всего два музыкальных инструмента

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Пишут, что из сгоревшей вчера Национальной филармонии Молдовы удалось спасти всего два музыкальных инструмента, которые вынес и охранял дирижер Петре Нямцу.
Добавляют, что сгорели четыре старинных фортепиано стоимостью в 100 тысяч евро каждое.
Это пипец, конечно. На этом фоне сгоревшие десять лет назад парламент и администрация президента - практически ничто.
Дирижер Петре Нямцу
Высокое молдавское начальство прибежало посмотреть на то, что осталось от сгоревшей в Кишиневе Национальной филармонии. Как всегда многовато пафоса и маловато толка. Обещают открыть счет для пожертвований на восстановление.
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