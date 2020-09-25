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Из Национальной филармонии Молдовы удалось спасти всего два музыкальных инструмента
25.09.2020

Пишут, что из сгоревшей вчера Национальной филармонии Молдовы удалось спасти всего два музыкальных инструмента, которые вынес и охранял дирижер Петре Нямцу. 

Добавляют, что сгорели четыре старинных фортепиано стоимостью в 100 тысяч евро каждое.

Это пипец, конечно. На этом фоне сгоревшие десять лет назад парламент и администрация президента - практически ничто.

Дирижер Петре Нямцу

Высокое молдавское начальство прибежало посмотреть на то, что осталось от сгоревшей в Кишиневе Национальной филармонии. Как всегда многовато пафоса и маловато толка. Обещают открыть счет для пожертвований на восстановление.

@Telegram GK


 
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