Пожар в филармонии: те, кто был в настоящем аду, получат по шапке - всегда нужны крайние

Пожарный Дмитрий Польщин прокомментировал нападки на коллег в связи с ЧП в филармонии.

– Прочитал десятки оскорблений в адрес пожарных работающих на пожаре и как их только не называли! Сотни советов и "новых" методик тушения. Десятки советов по поводу средств пожаротушения, количества техники и многое, многое другое. И конечно же, на их защиту встанет лишь пара человек. Я также, как и все небезразличные граждане, смотрел прямые эфиры и читал все что только мог найти, естественно, я видел момент обрушения кровли и очень боялся за ребят моего караула, с которыми я готов полезть и в жерло вулкана и уверен, что эти психи всегда там где хуже всего.

Заехал я в часть в 20:30 и увидел, что машин по-прежнему нет, лишь в первом боксе одиноко стоит «Мерседес», оставшийся на защите района выезда. Уже думал уезжать, но увидел нашего Эрика Чернея который "волочил" мокрую форму на бельевые верёвки. Эрик мне и сказал, что они недавно вернулись в часть и встали на защиту района в то время, как на пожар в филармонии выехал на подмену 4 караул, ребята приехали из дома в свой выходной день, оставив дома своих жён и детей.

Захожу в бокс, где царит уже привычный запах гари, на стеллаже лежит запасная боевая одежда на случай нового выезда. На встречу выходит мой друг и боевой товарищ Тимур Томаш, глаза вспухшие от дыма, да и, в целом, видок так себе. «Ну, как вы там?». «Димыч, у меня не было шансов». И если мне Тимур так говорит значит 10000000% это так и есть, - пишет Польщин в соцсетях.

По его словам, он узнал от друга, что «они могли не выбраться, что определённые индивидуумы, через мат унижая пожарных, орали убрать технику, дабы они могли убрать свои драгоценные в наглую припаркованные автомобили; что они не могли загнать технику, и им пришлось использовать спецоборудование для освобождения проезда».

– Особенности конструкции дали огню возможность молниеносного распространения и ноль возможностей для его ликвидации. Наши "эксперты" оценивали работу пожарных по ствольщикам, работающим снаружи на охлаждение конструкций и защиту окружающих зданий, в то время когда внутри под обрушающимися конструкциями работали звенья ГДЗС, которые никто видеть не мог, ибо их работа - в аду в прямом смысле слова! Эксперты орали, что на пожаре мало техники, в то время как много и не надо, ведь задача машин была лишь в нагнетании давления воды из гидрантов, в которых воды - бесконечно, пока есть вода в городском водопроводе, - объяснил Польщин.

Он подчеркнул, что из-за таких вот огульных критиков, не знающих, что именно они критикуют, –«где-то в тюрьме в России гниёт начальник караула офицер Генин, а над его детьми стебутся в школе дети экспертов, обзывая их отца убийцей, потому что он в составе звена (3 огнеборца) не вытащил из "Зимней вишни" 60 человек, когда дым в пол, и люди гибнут каждую секунду, когда ты на ощупь, ползком ищешь к ним путь».

– Из-за таких, как вы пацаны, отработавшие пожар в филармонии, работая при адских температурах под обрушающимися конструкциями в промокшем от воды и пота обмундировании, с отяжелевшим шлемом на голове и спустя короткое время ломающим поясницу аппаратом – получат не медали за то, что отстояли окружающие строения, а по шапке (очень мягко говоря), ибо надо же найти крайних! – заключил Польщин.

Подготовил Михаил Генчу