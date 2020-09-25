Avia Invest оштрафовали на 31,6 млн леев за нарушение принципа конкуренции на рынке услуг по аренде земли на территории воздушной гавани

MGH Ground Handling обратилась с жалобой в Совет по конкуренции, который после проведения расследования вынес решение оштрафовать Avia Invest на 31,63 млн леев.

При индивидуализации штрафа Совет по конкуренции принял во внимание продолжительность нарушения и его тяжесть. Также было учтено их влияние на рынок наземных работ. Avia Invest назвал решение Совета "абсурдным и незаконным".

Сейчас некоторые СМИ будут активно защищать Avia Invest. Кому они принадлежат, вы сами знаете.

@Telegram MP