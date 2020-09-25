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Экономика
Avia Invest оштрафовали на 31,6 млн леев за нарушение принципа конкуренции
25.09.2020

Avia Invest оштрафовали на 31,6 млн леев за нарушение принципа конкуренции на рынке услуг по аренде земли на территории воздушной гавани

MGH Ground Handling обратилась с жалобой в Совет по конкуренции, который после проведения расследования вынес решение оштрафовать Avia Invest на 31,63 млн леев. 

При индивидуализации штрафа Совет по конкуренции принял во внимание продолжительность нарушения и его тяжесть. Также было учтено их влияние на рынок наземных работ. Avia Invest назвал решение Совета "абсурдным и незаконным".

Сейчас некоторые СМИ будут активно защищать Avia Invest. Кому они принадлежат, вы сами знаете.

@Telegram MP


 
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