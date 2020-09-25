Правительство откроет счет для сбора средств на восстановление филармонии

Президент, премьер и примар Кишинева в пятницу прибыли на место пожара в Национальной филармонии.

– Сегодня вместе с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику я посетил Национальную филармонию имени Сергея Лункевича, в которой накануне случился пожар. Это печальное зрелище: обрушившийся потолок, разрушенные стены и пол, слезы и боль в глазах сотрудников.

Пожарные работают тут до сих пор: они устраняют последствия возгорания и дым, который еще присутствует. Правительство откроет счет для сбора средств, и я призываю всех граждан по возможности помочь. Для артистов будет найден зал для продолжения деятельности.

Накануне примэрия была с пожарными, ответственные при помощи представителей сектора HORECA обеспечивали едой и питьевой водой всех, кто тушил пожар. Для Республики Молдова это историческое учреждение, и мы окажем посильную помощь в его восстановлении, - написал Чебан в соцсетях.