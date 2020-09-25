«Круговая порука мажет, как копоть»: судья Клима вступился за свою помощницу-мажорку

Глава Апелляционной палаты Кишинева назвал свою помощницу «профессионалом».

Вячеслав Клима прокомментировал таким вот способом тот факт, что его ассистент Кристина Пырцак ездит на собственном роскошном Porsche Macan, хотя получает зарплату около 8000 леев в месяц.

Судья отметил, что «насколько он понимает, ее семья может позволить себе такие покупки», сообщает потал zdg.md.

– Я не комментирую, и я не тот орган, который должен проверять способ приобретения имущества. Мне жаль, что это было опубликовано, и я сожалею о ситуации, в которой она оказалась, но она профессионал, - подчеркнул Клима.

Ранее сообщалось, что Высший совет магистратуры отклонил прошение судьи Апелляционной палаты Кишинева Вячеслава Климы. Клима просил ВСМ продвинуть его по административной должности. Но в ВСМ посчитали, что это невозможно из-за информации в прессе о возможном вовлечении Климы в процесс отмывания денег, где фигурирует компания Metal Feros. Эти данные проверит судебная инспекция.

Врио главы ВСМ Дорел Мустяцэ считает, что Клима не может быть повышен в должности.

– Также в публичном пространстве было представлено решение о взыскании 700 тысяч долларов с фирмы-оффшора в пользу некоей фирмы в Молдове, там же фигурирует и Metal Feros. Мы запросили информацию по этому вопросу у Антикоррупционной прокуратуры еще в октябре. Пока ничего не получили. Считаю, что мы должны выяснить идет ли уголовный процесс, заведено ли уголовное дело. Также в широком доступе появилось решение АП Кишинева о передаче некоей фирме 1,1 гектара общественной земли в парке, а рассматривал это дело господин Клима. Это дело изучалось в Высшей судебной палате в октябре 2019 года, и ВСП отменила решение АП. Выяснено, что речь идет о земельном участке на Moldexpo, в парковой зоне, - прокомментировал Мустяцэ.

Как сообщает тот же ZdG, Владислав Клима является судьей с 2006 года, работал в Кишиневе, на Чеканах. В феврале 2017 года на основании указа президента Игоря Додона он стал судьей Кишиневского суда. В декларации о доходах и имуществе за 2009 год Клима декларировал скромное состояние: годовой доход, совместно с женой, в 100 тысяч леев, квартира в 70 кв.м. и автомобиль «Subaru Forester», выпущенный в 2006 году и первоначально купленный в лизинг его свекровью, Верой Симинел, после чего контракт лизинга был передан Владиславу Клима.

Но уже через 10 лет в декларации о доходах и интересах за 2019 год Клима указал три квартиры, одна из которых куплена в 2019 году, гараж, дом, автомобиль «Land Rover Discovery Sport», выпущенный в 2015 году и купленный в 2016 году за 38 тысяч евро и автомобиль «Volkswagen Passat Comfortline», изготовленный и купленный в 2017 году за 20 тысяч евро.

В 2019 году Клима получил почти 300 тысяч леев на основном месте работы, еще 41 тысячу в качестве зарплаты в Техническом университете Молдовы и еще 38 от Национального института юстиции. В том же 2019 году Клима получил, как он сам заявил, пожертвование в размере 30 тысяч долларов от своего отца Николая Климы, бывшего судьи Высшей судебной палаты, нынешнего главы Судебной инспекции при Высшем совете магистратуры, и своего брата Игоря Климы. Деньги, якобы, были пожертвованы на обучение сына судьи Климы Влада-Тудора.

Дом площадью под 300 квадратным метров, на который ссылается Клима, построен под Кишиневом на 12 сотках.

Владислав Клима также является тем, кто приостановил решение Высшего совета магистратуры относительно отстранения от должности судьи Стерниоалэ Олега, которое впоследствии было отменено Высшей судебной палатой.

Автор: Михаил Генчу