Маркедонов о российских интересах и ожиданиях в контексте грядущих выборов в Молдове

1 ноября 2020 года в Молдове состоятся президентские выборы. Насколько это событие важно для России? Каковы её приоритеты в этой кампании? На эти вопросы ответил российский эксперт, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов в рамках международной конференции eNews «Трансформация политических систем в Румынии, Украине и Белоруссии - уроки для Молдовы».

«Я бы разделил этот сюжет на несколько составляющих. Первое: эти выборы воспринимаются с точки зрения двусторонних отношений. За четыре года, которые прошли с прошлой кампании 2016 года, Москва установила довольно конструктивные отношения с Игорем Додоном, и наверное была бы заинтересована, чтобы это развивалось и дальше. Чтобы отношения между Кишинёвом и Москвой были в большей степени конструктивными, чтобы тут не был реализован «украинский сценарий» или сценарий каких-либо цветных революций.

Во-вторых. Понятно, что выборы в Молдове это важнейшее внутриполитическое событие имеет внешнеполитическое значение. Ситуация в любой постсоветской республике стала восприниматься с точки зрения большой геополитики, нравится нам это или нет. Практически параллельно с Молдовой проходят выборы в Грузии – 31 октября. Там тоже говорится о факторе американского влияния, о факторе российского влияния и так далее. Любые такие выборы воспринимаются с точки зрения большой игры. Когда побеждает «прозападный» кандидат – это воспринимается как поражение российской дипломатии, и напротив, успех кандидата условно пророссийского воспринимается как большая победа.

Это деление на пророссийских и прозападных – в достаточной степени условное. Мы сколько угодно можем называть того же Игоря Додона пророссийским кандидатом, но надо иметь в виду, что во-первых, на этой ниве не он один работает (Ренато Усатый тоже пытался эту нишу окучивать), а во-вторых, есть такие сюжеты нарушают большую геополитику – это объём полномочий и реализация того, о чём ты наговорил.

И третий элемент предвыборного сюжета – это конечно урегулирование приднестровского конфликта. Безусловно, он воспринимается и как часть большой геополитической игры, и как некоторый элемент взаимоотношений с Украиной. Киев и Кишинёв в этом вопросе долгие годы проявляли общую заинтересованность, но с 2014 года Украина свою позицию изменила на диаметрально противоположную», - отметил Сергей Маркедонов.