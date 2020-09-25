Чуря: Ушёл Плахотнюк – исчезло и «захваченное государство» (Видео)

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что вместе с бегством из страны главного «координатора» и олигарха Владимира Плахотнюка Молдова перестала быть «захваченным государством», передает eNews.

Об этом он заявил в ходе выступления на международной конференции eNews «Трансформация политических систем в Румынии, Украине и Белоруссии - уроки для Молдовы». По его мнению, утверждение о том, что в Молдове «олигархический режим», довольно спорное.

«У нас ушёл Плахотнюк – исчезло и «захваченное государство». Может быть это правильно описывало определённый момент нашей истории, но не описывало политический режим полностью. Коллеги говорят, что у нас «олигархический режим», но здесь можно поспорить. Он может быть и был. Наши политологи говорили, что это не простой олигархический режим, а султанистско-олигархический режим. В том плане, что у нас был один главный олигарх. Тут противоречие, потому что олигархия означает нескольких правителей.

Вот у нас исчез правитель, пришёл политик, президент. Насколько мы являемся сейчас олигархическим режимом – это очень спорный момент. На Украине, например, олигархический режим более очевиден, но он более приемлем для запада, чем молдавский. Потому что они там видят плюрализм, там несколько олигархов, и это напоминает им о правилах демократии. А у нас был всего лишь один главный олигарх, и это мешало им воспринимать наш режим как легитимный. Отсюда и политические последствия», - пояснил Корнелиу Чуря.