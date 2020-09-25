Интервью Натка Минунатка. С этого лета я – «Каприянка» Хотел это сделать в выходные, но в этой части график Наткиной жизни не изменился. Единственные более-менее свободные дни, это понедельник и вторник. «Приезжай во вторник, после обеда», предложила она. Я люблю ездить пить кофе на смотровую площадку над Каприянами. И люблю Леушенскую трассу. Сейчас она стала еще лучше, на ней появился сказочный участок, действительно, как из Тосканы. Правда запала и нового асфальта хватило ненамного, километров на десять. Зато можно помечтать: «Вот бы Молдова вся была такая». Тогда бы Швейцария опустела, и все швейцарцы рванули к нам, осваивать агротуризм. Впрочем, пока это всего мечта, швейцарских машин на трассе не было, молдавских машин было удивительно мало, и дорога до Каприян превратилась в сплошную медитацию вот под этот трек. Так подробно рассказываю все, чтобы настроить вас на волну будущего разговора. Вы спускаетесь с холма в долину. Останавливаетесь во дворе, через забор которого виден монастырь, а колокол, так тот просто бьет, как будто вы звонарь. 17 сентября я увидел на профиле Натки Минунатки, замечательного и любимого всеми пекаря, три фотографии. Вот эти: К ним была подпись: Моя Каприянская Тоскана. Сегодня с рассвета. И я понял, что готов отложить все дела, забыть, что с момента запуска сайта на прошлой неделе тащу за собой хвост интервью, которые уже как неделю должны были быть написаны, и поехать к Натке в гости в Каприяны. Поесть хлеба во дворе и поговорить о чем-то неважном. Моете руки в рукомойнике. Крана нет. Садитесь за стол. На столе овощи с огня и поджаренные кусочки хлеба (во вторник хлеба у Натки уже никогда нет, только остатки, сапожник без сапог). На стол может упасть уже желтый лист с ореха. И если упадет, то покажется, что упал с грохотом, так тихо вокруг. Небо в оправе холмов и робкий месяц, который при солнце пытается притвориться облаком. Я смог передать настроение начала осени в Каприянах? Ах да, один из кусочков поджаренного хлеба густо усыпан семечками подсолнуха… ИНТЕРВЬЮ Натка, привет. Почему Каприяны? Мне казалось, что ты и твоя пекарня так органично вписались в доме на Дымбулуй, в Кишиневе… Там было красивое, плодотворное, но - начальное развитие. Все-таки там была временная локация. Пришло время, когда я захотела свое постоянное пространство. Больше свободы, больше простора и тишины. И потом, я же не городская. Мне нравится, что я имею самую свежую и чистую еду на столе, еще мне очень нравится гулять и собирать по лугам и лесам дикоросы и травы, это меня вдохновляет на гастрономические эксперименты. Я очень люблю готовить, это место - рай для меня. Я люблю готовить на живом огне, в тишине, здесь мне это легко и доступно. Хочу сказать, что это большая роскошь на сегодняшний день. Здорово когда со двора видно небо, когда можно гулять по земле босиком. А там, хоть дом и был на земле, но неба точно недоставало. И земли не видно было. Это - если с точки зрения лирики. А с точки зрения работы, то здесь, в Каприянах, пространства больше. Кроме того, сюда смогут приезжать и туристы. Я чувствую, что мне нравится это направление, хочется попробовать себя и в нем. Там, на Дымбулуй, к нам приходили много туристов, им нравилось то, что мы делаем. Уверен, что за твоим хлебом поехали бы и дальше, чем в Каприяны. Кстати, почему, все-таки, здесь? Из-за монастыря? Веришь, вот монастырь виден с моего двора, но я еще ни разу не успела туда зайти. Нет, просто в Каприянах дом моей подруги, которая живет в Англии. И, периодически – здесь в Каприянах. Так что я решила перебраться к ней поближе. Тем более, что пока могу пожить у нее, пока строится мой дом и постоянная пекарня. Двор, где мы с тобой сейчас сидим, это пока просто «транзит». Большой участок взяла себе? Двадцать пять соток пополам с семьей молодых художников. Они строят себе дом сами, ну а я пеку хлеб и жду, когда построят дом мне. Думаю, что к весне будет все готово. И для новоселья, и для уже постоянной пекарни, и для туристов. Что-то изменилось в порядке твоей работы после переезда? В моем распорядке? Ничего. Начинаю печь хлеб в среду. В ночь на субботу заканчиваю. В субботу я на экорынке, возле «Кенфорда». Ты же знаешь, мне нужно самой продавать хлеб, я хочу общаться с моими клиентами, которые специально за ним приезжают. Потом пару дней отдыха и новый цикл. Тут ничего не изменилось, разве что я менее доступна людям, и у меня есть время побольше читать, писать и гулять. Ну, еще то, что мои помощники приезжают сейчас не на Дымбулуй, а в Каприяны. Но тут от Кишинева недалеко. И вправду недалеко. Я с Рышкановки до Скулянки добирался дольше, чем от Кишинева до Каприян. Как тебе сельская жизнь? Мне кажется, что жить в радиусе 30-40 минут езды от Кишинева – это совсем другое качество жизни. Здесь фантастическая тишина, красиво, скоростной интернет, а если хочешь выпить кофе, то садишься за руль, медитируешь по красивейшей дороге полчаса, и ты уже в Кишиневе. Здесь твое одиночество под надежной охраной, просто так уж никто не нагрянет. А если ты хочешь кого-то увидеть, то все с удовольствием приезжают к тебе в гости. Как я. Сижу, слушаю тебя и думаю, что будь у меня свободные деньги, я бы купил бы здесь землю или старые дома, построил бы на их месте что-то достойное, с бассейном во дворе, и, более чем уверен, сдавал бы их легко хоть круглый год в аренду. Ковид еще долго будет пить кровь, а здесь о нем и не вспоминаешь, так здесь…. вот слово: ЧИСТО! Надо будет подбросить идею Proimobil, как партнеру. Вдруг им понравится… Ты прав насчет «ЧИСТО». В городе, чтобы держать в душе баланс, нужно прилагать усилия. А здесь это происходит само собой. Я живу по своему темпу и ритму. Для меня это важно потому, что в такой среде я могу генерировать и развивать свои идеи… Я много гуляю вокруг села. Впору собаку уже себе завести в спутники. Запускала летом новые рецепты хлеба? Да. Начала печь хлеб с миндалем. И – Ходину. Он родился в Сербии, когда я отдыхала. Ходина, кстати, переводится как долгожданный и заслуженный отдых… Сколько ты выпекаешь буханок в неделю? Пятьсот? Больше. Но, сам видишь, после субботы у меня уже ничего не остается. Так что я сама без хлеба буду, пока не спеку новую партию. То, что мы сегодня ели, я оставила, знала, что ты приедешь. P.S. Вот и все. С близкими людьми, иногда, совсем не обязательно говорить часами. Достаточно просто увидеться. Пока я ехал домой по уже совсем пустынной дороге, месяц уже совсем проявился, а я подумал, что чем больше в Молдове появится таких ремесленников, как Натка, кто по хлебу, кто по козьему сыру, кто по помидорам «бычье сердце», тем больше мне будет нравиться выезжать к ним иногда за город. И что загородная недвижимость с городским комфортом – это 100% тренд ближайших лет. Павел ЗИНГАН

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