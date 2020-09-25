Молдавский блогер раскрыл планы Майи Санду и ее политформирования (См. Видео)

Он возмущен агитацией «проеровпейцев» в школах. Видеоблогер призывает общественность обратить внимание на нарушения избирательного кодекса сторонниками Майи Санду и ПДС.

- Нарушив избирательный кодекс и профессиональную этику, Борис Кушнир продемонстрировал неуважение к законодательству, отсутствие морали. Он делал это сознательно. Этот пример говорит о качестве членов PAS, особенно о партийном руководстве, которое поддерживало Кушнира, – говорит Виталий Флоря.

Активист обратил внимание на то, что Майя Санду и ПДС давно обещали гражданам Молдовы вести себя корректно на политической арене и продвигать демократию.

- Где в PAS честные и искренние люди? PAS не является ни правой, ни проевропейской, это партия Макиавелли. Единственное правило, которому следуют члены PAS и Майи Санду – цель оправдывает средства. И их настоящая цель – власть и личные интересы, – подытожил Виталий Флоря.

Автор: Михаил Генчу