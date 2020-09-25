Бывший адвокат Филата заявил, что в ЛДПМ намеревались сделать Плахотнюка премьер-министром

Скандал между Владом Филатом и Игорем Попой продолжается.

Ранее бывший адвокат Филата – Попа заявил в телеэфире, что в декабре 2015 года Филат просил многих депутатов свой партии поддержать кандидатуру Влада Плахотнюка на должность премьер-министра. Напомним, что этот период – время политического кризиса с участием правительства Валерия Стрельца, еще одного либерал-демократа. До ареста Филата оставалось два месяца.

В ходе передачи, где Попа сделал свое громкое заявление, прозвучала отповедь Тудора Делиу, нынешнего кандидата в президенты от Либерально-демократической партии.

– Филат мне не звонил, это можно проверить. Я не получал никаких указаний голосовать за Плахотнюка. Более того, тогда, когда кандидатуру Плахотнюка предложили, я заявил, что наша фракция (ЛДПМ – ред.) не будет участвовать в этом, и мы покинули зал заседаний парламента, - отметил Делиу.

На вопрос журналистов портала Deschide.MD тогдашний депутат парламента от ЛДПМ Анжел Агаке заявил, что не может подтвердить факт прямых указаний от Филата голосовать за кандидатуру Плахотнюка на пост главы кабмина Молдовы.

Юрий Цап сообщил, что в ноябре-декабре 2015 года на вопрос, заданный во время заседание руководства ЛДПМ, кто готов голосовать за Плахотнюка, - он, Цап, ответил, что категорически не будет этого делать.

Автор: Михаил Генчу