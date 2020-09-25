Начал Игорь Додон с объявления, что сгоревшее здание филармонии будут сносить, далее...

Пятничная принудительная додонотерапия. Начал Игорь Додон с объявления, что сгоревшее здание филармонии будут сносить – не верит президент в реконструкции и "понадобятся сотни миллионов леев. Надо построить здание, которое останется на века, нечто монументальное. Я говорил со спонсорами, они готовы перечислить первый миллион леев". Пошли по лёгкому пути.

Найдено объяснение почему реформа юстиции не идет. Потому что плохой Конституционный суд: "Реформа остаётся приоритетом, хочу сказать оппонентам, утверждающим, что это мы остановили реформу. А кто руководит КС? Не представитель оппозиции?". То есть, если бы реформа подразумевала, что все судьи мужицкого полу должны с Додоном переспать, а женского внести в фонд Первой леди по миллиону долларов кэшем и её завернул бы КС – это не реформа плохая, это плохой КС.

Вскрылся факт, что олякэ разбирающийся абсолютно во всём президент всё-таки не супердомнул. Например, продвижение судьи Владислава Клима за своей подписью объяснил тем, что проверять неподкупность судей президент не умеют:

"Каждый кандидат получает положительное или негативное заключение от госинститутов. Решение принадлежит ВСМ. Президент может один раз кандидатуру отвергнуть, но повторно обязан подписать декрет. Несколько дней назад я подписал отказ по кандидатурам, которые получили негативный отзыв. Президент неподкупность не проверяет, этим занимаются другие органы".

Касаемо выборов Додон сурово предупредил оппонентов, что "ваши стратегии не совпадают с нашей, мы с вами не будем вступать в дискуссию" и вообще "не провоцируйте меня!". Объяснил он это тем, что "люди очень хорошо всё понимают. Большинство граждан говорят, что, господин президент, вы всё делаете правильно, не обращайте на них внимание, делайте дальше". Поддерживаем, Игорь Николаич, давайте дальше по кулькам, вы всё делаете правильно. Богатая страна начинается с богатого президента.

Участвовать в дебатах Додон не будет, беря пример с лучших людей:



"Президент Румынии не участвовал в дебатах на выборах, так каков смысл? Это плохая практика по трое дебатов каждый день. Для чего это? Чтобы сделать рейтинг телеканалам?"

На выборах он хочет обсуждать (сам с собой, получается) будущее страны. Говорит, треть населения уже потеряли, а потому "не верьте тем, кто обещает золотые горы, или гопникам, бандитам из 90-х, которые сейчас хотят быть большими политиками, которые ничего не сделали, или которые машут какими-то дипломами". Теряемся, невыполненная программа Додона - это золотые горы или гопник. Успокоил президент и насчет соцопросов, которые показывают его поражение - по его соцопросам "разница между первым и вторым кандидатом не менее 10%".



Признался главком и в некотором неравнодушии, "когда я вижу мальчиков из NGO". Неправославно как-то.

По новым обещаниям всё норм, "за 2-3 года теми темпами, что мы начали, ситуация будет совершенно иная. Это будет совершенно иная страна, если не будет дестабилизации, смены правительства". Раскрыл главком и страшную реинтеграционную тайну, что для оной "есть хорошие предпосылки", но "открывать скобки не будем". Это мы уже слышали четыре года назад, но всё новое - это хорошо невыполненное старое.

Отношения с Россией буксонули. Оказывается, не от Игоря Додона зависит открытие границ РФ для молдавских студентов, несмотря на то, что «мы каждый день на связи». Додон объяснил, что олякэ не властен над пандемией, ему "дали график заболеваний в Москве" и обнаружилось, что не очень хорошо. Хотя, молдавский президент, следящий за коронавирусом в Москве – это какая-то уже совершенно новая государственная повестка.

Тем, кто считает, что президент не выполнил обещания, отправят президентский отчет, где написано, что выполнил. Ну и на десерт - Богдан Цырдя, тоже неравнодушный к мальчикам из NGO, подготовил книгу о деятельности НПО на 800 страниц, очень, говорит президент, интересная. Внутренние враги определены, приоритеты додавлены, можно и отдохнуть.

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