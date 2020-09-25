Объем денежных переводов в Молдову из-за рубежа снова вырос

Почти половина денежных переводов в пользу граждан Молдовы поступает из стран Евросоюза.

Согласно данным Национального банка Молдовы, объем денежных переводов в республику посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц составил на 1 сентября 921,53 млн долларов. Это на 118,78 млн долларов или 14,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Только в августе в страну было переведено 126,45 млн долларов (+27,2%). Абсолютное большинство средств – 107,33 млн долларов – поступило через системы международных денежных переводов.

В структуре трансфертов 62,9% пришлось на евро (+12,4 п.п.), 35,4% – на доллары США (-5 п.п.) и 1,7% (-3,4 п.п.) – на российские рубли.

География переводов такова: 47% средств поступили из стран Евросоюза, 15,1% – из стран СНГ, а 37,9% – из стран остального мира. Среди государств лидирует Израиль – оттуда в Молдову было переведено 23,68 млн долларов или 18,7%. Из Италии поступило 18,29 млн долларов (14,5%), из России – 17,45 млн долларов(13,8%), 10 % или 12,59 млн долларов пришлось на Германию, 7,9% или 9,98 млн долларов – на Великобританию, далее следуют США с 9,04 млн долларов (7,1%) и Франция – с 8,55 млн долларов (6,8%).

Подготовил Михаил Генчу