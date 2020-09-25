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Политика
Телеграм намекает на сношения Усатого и «Шерифа»
25.09.2020

Телеграм-сообщество намекает на некие «телодвижения» в исполнении предположительно Ренато Усатого.

– Один политик из Бельц потратил в общей сложности 125 тысяч долларов на две статьи в московской прессе. Часть этих денег поступила от его «неофициального спонсора - Шерифа». (Платная) статья из Москвы сегодня перейдет в часть кишиневской прессы. Естественно, у нас это будет опубликовано за небольшие деньги по сравнению с ценами в России, - пишет автор телеграм-канала «Молдавский эфир» со ссылкой на телеграм-канал «BazarPolitic».

Ну, а мы последим за развитием событий. Тем более, что, учитывая объем "залетов" Усатого в России, нечто подобное вполне можно предполагать.

Автор: Михаил Генчу


 
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