Вячеслав Ионицэ: В этом году наша страна получила самый низкий в истории объём внешних грантов

Впервые в истории Республики Молдова наша страна получает самый низкий объем внешних грантов по сравнению с валовым внутренним продуктом. Более того, таких данных не было зарегистрировано ни в 2003 году, когда президент Владимир Воронин самоизолировал страну. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в передаче „Punctul pe azi” на TVR Moldova, - сообщает IPN.

По мнению эксперта, вина за перенос сроков подписания нового соглашения между Республикой Молдова и Международным валютным фондом (МВФ) лежит на возглавляемом Ионом Кику правительстве.

„Из-за того, что Правительство не пожелало или оказалось не способным принять в разумные сроки все обязательства, взятые в рамках отношений с МВФ, мы откладываем внешнюю помощь как минимум на месяц. Они с нетерпением ждали, что правительство обеспечит заседание парламента и принятие законов. МВФ был готов обсудить тему Республики Молдова в сентябре, Республика Молдова не была готова”, - отметил Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, на помощь Республике Молдова во время пандемии пришел именно МВФ предоставлением правительству 234 миллионов леев.

„Международный валютный фонд обладает беспрецедентной открытостью по отношению ко всем странам, в том числе к Республике Молдова. Именно деньги МВФ спасали нас до сих пор”, - добавил эксперт.

Вячеаслав Ионицэ уточняет, что МВФ проявлял и продолжает проявлять интерес к Республике Молдова, но следующие шаги должны быть проделаны правительством.

„Скорость, с которой мы осуществляем свои отношения с Валютным фондом, не зависит от Валютного фонда, а от способностей и желания правительства сотрудничать. МВФ ожидал, что парламент Республики Молдова проведет специальное заседание в конце августа с тем, чтобы на сентябрьском заседании Международного валютного фонда можно было обсудить тему Республики Молдова.

По неизвестным нам причинам это внеочередное заседание парламента не состоялось. Действительно, заседание МВФ состоялось, а всё, что было принято сейчас и что необходимо принять, остается в силе для рассмотрения на октябрьском заседании Международного валютного фонда”, - сказал эксперт.