В ближайшие дни в Молдову поступит лекарство для лечения COVID-19

Молдова получит лекарство для лечения COVID-19 в ближайшие дни. "Ремдесивир" - единственный на данный момент препарат, доказавший свою эффективность против коронавирусе в ходе клинических испытаний.

Первая партия была закуплена в Индии и включает в себя две тысячи флаконов. Препарат получат стратегические больницы. Продажа в аптеках не предусмотрена.

По словам директора Агентства по лекарствам Еремея Присяжнюка, "Ремдесивир" в мае был одобрен Государственным управлением США по контролю за продуктами и лекарствами для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Приобрести препарат раньше у нашей страны не было возможности из-за дефицита на международном рынке лекарств.

”Во всем мире спрос на этот продукт очень высок. Из-за этого молдавские дистрибьюторы испытывали трудности. Это касается переговоров, условий, всего, что связано с доставкой продукта", - сказал директор Агентства по лекарствам Еремей Присяжнюк.

Первый транш состоит из 1200 флаконов. Препарат пройдет проверку на качество в лабораторные условиях, а затем будет распределен в больницы, где лечат пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

"На первом этапе этот продукт показал свою эффективность и безопасность. Однако наблюдение продолжается. Исследование будут проводить в том числе на местах. Следующий этап - определить потребность в нем медицинских учреждений", - отметил директор Агентства по лекарствам.

Стоимость одного флакона "Ремдесивира" - около полутора тысяч леев. Средства на закупку выделены из госбюджета. Первой партии хватит около 300 пациентам.

”Дистрибьютору удалось договориться о цене в четыре раза ниже стоимости оригинального продукта, который продают за 400 долларов. Цена снизилась после того, как производитель оригинала предоставил лицензии на производство крупным компаниям-производителям", - сказал Присяжнюк.

Согласно результатам американских лабораторных исследований, "Ремдесивир" эффективен против широкого спектра вирусов. Препарат использовался для лечения эпидемии Эболы в Западной Африке с 2013 по 2016 год.