Вашему внимаю представлен небольшой список новостей от оппозиции и её партнёров.

Список точно не полный, потому что устаем записывать нашими правыми:

1. Обвинения в фальсификациях могут лишить наших граждан в РФ права проголосовать на выборах. Да и протест PAS перед ЦИКом является давлением на учреждение перед выборами.

2. На ЦИК нападает и евродепутат Мурешан. И никак не вмешивается в наши выборы Дональд Туск (лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте) со своими письмами.

3. Есть мнение, что Евросоюз манипулирует своей финансовой помощью, мол транш придет лишь в случае победы Санду. Евросоюз уже откровенно манипулирует своей финансовой помощью и без зазрения совести дает понять, что брюссельский транш придет лишь в случае победы Бессарабской Дочери Сороса из Молдовы (БДСМ) на президентских выборах. Той самой, которая при поддержке посольства США в Кишиневе через подконтрольный PAS Конституционный суд заблокировала российский кредит в 200 млн. евро.

4. Отдельное внимание заслуживает циркуляр, запрещающий партиям финансировать кандидатов на президентских выборах. PAS против этого положения, но они сами разрабатывали его ранее. А ещё немного смущает политическая реклама в facebook. Санду, которая живет на сбережения и ежемесячно тратит 5-6 тыс. леев потратила на рекламу - 1 820€.

5. Случай с физруком показал нам европейские ценности оппозиции в Молдове.

6. Несколько кандидатов нарушили установленные законом сроки создания инициативных групп по сбору подписей. Речь идет об установленных законом сроках создания инициативных групп по сбору подписей.

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