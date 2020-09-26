Президент РМ провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы обсудили несколько тем, связанных со стратегическим партнерством Молдовы и Турции. Высоко оценил постоянные контакты, установленные между нашими государствами на высшем уровне, в том числе обмен официальными визитами двух президентов в 2018 и 2019 годах.

В этом контексте приветствовал деятельность Совместной группы по стратегическому планированию – составной части Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Молдовой и Турцией, заседания которого проходили в рамках упомянутых визитов. Подчеркнул важность организации в следующем году второго заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня под сопредседательством глав обоих государств.

Кроме того, искренне поблагодарил Президента Турции за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в реализации социальных и гуманитарных проектов, а также за помощь Молдове в виде поставок медицинского оборудования и средств защиты, как в начале пандемического кризиса, так и позже.

С удовлетворением констатировал восходящую динамику двусторонних торговых связей. Так, в 2019 году был зафиксирован исторический рекорд по объему товарообмена: 576 млн. долларов, что на 29% больше, чем в 2018 году (446 млн.). Экспорт молдавских товаров в Турцию увеличился на 65% - со 106 млн. до 175,5 млн. долларов. Однако импорт турецких товаров в Молдову по-прежнему намного выше: 340 млн. долларов в 2018 году и 400,5 млн. в 2019 году.

Мы были единодушны во мнении о том, что, хотя пандемический кризис повлиял на торговлю между нашими странами, в этой части остался неиспользованный потенциал. Анализ динамики торговли с Турцией в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показывает снижение как экспорта (-22,8%), так и импорта (-8,4%). Так, объем торговли за указанный период составил 293 млн. долларов (-13% по сравнению с первым полугодием 2019-го), из них экспорт – 97 млн. и импорт – 195 млн.

@Telegram MP