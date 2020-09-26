Додон обратился к оппонентам на выборах: Расслабьтесь, пейте чай

Игорь Додон в ходе нового выпуска «Президент отвечает» обратился к оппонентам на выборах президента, которые пройдут 1 ноября.

«…Расслабьтесь, пейте чай. Дальше знаете, да? Выпейте чай и успокойтесь. Не провоцируйте меня. Я знаю, чего хотите вы. (прим. оппоненты). Знаю ваши стратегии, они не соответствуют нашим стратегиям…», - сказал Додон, передает nokta.md

Игорь Додон сказал, что не будет участвовать в предвыборных дебатах с конкурентами.

«Мы не будем играть с конкурентами в пинг-понг… Люди видят все и все понимают. У нас люди очень и очень умные… Большая часть людей мне говорит, господин президент, не смотрите на них, идите вперед… Собаки лают, караван идет…», - сказал Додон.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября.