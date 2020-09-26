Судя по вчерашним заявлениям молдавских руководителей, начиная от президента и заканчивая министром просвещения и культуры, решение о сносе сгоревшего здания Национальной филармонии как-будто уже принято.

И это наводит на размышления, кто такой умелый, что менее чем за сутки провел экспертизу, показавшую, что восстановление здания, исторического на секундочку, невозможно.

По крайней мере, министр Игорь Шаров допустил, что здание "не будет таким, как прежде", что в молдавских условиях очевидно, что означает.

Эта поспешность объявить, что здание восстановить невозможно наводит на размышления. Особенно с учетом, что первым об этом, еще до окончательной ликвидации пожара, заявил олякэ эксперт по реконструкции зданий Игорь Додон.

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